بفرمان من كولر.. إمام عاشور في رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عودة إمام عاشور لاعب وسط الفريق في رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي.

وقرر الجهاز الفني “العفو” عن إمام عاشور وعودته لقائمة الفريق والتدريبات الجماعية عقب الأزمة الأخيرة مع قائد وحارس الفريق محمد الشناوي، حيث قدم اللاعب الاعتذار للجماهير وإدارة النادي واللاعبين، كما اعتذر بشكل شخصي لقائد الفريق محمد الشناوي وأنتهت الأزمة بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية.

موعد سفر بعثة الأهلي إلى جنوب أفريقيا

ويسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا بعد غدا الأربعاء، لخوض مباراة ورلاندو بيراتس المقرر لها عصر السبت المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

عقوبة إمام عاشور

كانت إدارة الكرة بالنادي الأهلي قد قررت تغريم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مليون جنيه، وإيقافه من التدريبات لمدة أسبوع، بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفواري، يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أفريقيا، والاعتراض على عدم المشاركة في اللقاء.

وكشفت مصادر داخل الأهلي عن حدوث أزمة بين مارسيل كولر وإمام عاشور بعد مباراة الفريق مع استاد أبيدجان، بسبب عدم مشاركة اللاعب.

إمام عاشور يعتذر للأهلي وجماهيره

اعتذر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عما بدر منه، بعد تغريمه مليون جنيه.

ونشر إمام عبر "ستوري إنستجرام" بيان اعتذر فيه عن الأزمة الأخيرة قائلا: أولًا.. كل الاحترام والتقدير لزملائي وكل منظومة الفريق من الكبير للصغير وأعتذر عن أي خطأ ومتقبل للعقوبة وهذا شيء طبيعي لأن الفرق بين هنا وأي مكان آخر كبير جدا.. للأسف يعتقدون بإثارة اللغط على وسائل التواصل الاجتماعي والتصريحات المكذوبة على لسان شقيقي بأنهم ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجماهيره، وهذا لن يحدث.. أنا فخور بالأهلي و ممتن جداً بدعم ومساندة جمهور الأهلي "أعظم جمهور في الكون".. وبإذن الله طموحاتي وأحلامي ستتحقق هنا في الأهلي.