بين الأزمة القلبية وبلع اللسان| وفاة 3 لاعبين في 6 أشهر.. فيديو

صدمة في الوسط الرياضي صباح اليوم؛ بعد وفاة لاعب مركز شباب ساحة ناصر بدوري القسم الرابع بمحافظة الشرقية؛ أثناء مباراة كرة قدم خماسية بقرية الحلمية.

لاعب القسم الرابع عمرو كالوشا سقط في الملعب؛ مساء أمس الأحد بقرية الحلمية وشيع ظهر اليوم للمثوى الأخير وسط انهيار الأهل والأصدقاء؛ إثر وفاة اللاعب الشاب كالوشا بعد سقوطه عقب إصابته بالإجهاد الشديد؛ وفشل مُحاولات الأطباء فى إنقاذ حياة اللاعب؛ ليلفظ اللاعب أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات.



عمرو كالوشا طالب جامعي ولاعب كرة قدم؛ واسمه الحقيقي عمرو رضا رجب 20 عامًا؛ وجاءت وفاته بعد تقريبا 15 يومًا من وفاة محمد شوقي لاعب نادى كفر الشيخ؛ والذي توفى إثر سقوطه مغشيًا عليه وبلع لسانه في الملعب؛ ليفارق الحياة عن عمر يناهز الـ 29 عامًا.

وفاة كالوشا وشوقي أثارت الحزن والصدمة؛ ليزداد حزن الأوساط الرياضية بعد وفاة أحمد رفعت لاعب نادي مودرن سبورت عن عمر يناهز الـ 31 عامًا.