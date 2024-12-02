مدير الكرة الجديد يشعل أزمة في الأهلي بين كولر ومحمد رمضان

استقر محمد رمضان، المدير الرياضي في النادي الأهلي، عن تعيين مساعدًا له في منصب مدير الكرة بالفريق الأول من أجل حضور التدريبات والمباريات بشكل مستمر، ومتابعة مشاكل اللاعبين ورفع تقرير بها إلى لجنة الكرة.

ويبحث محمد رمضان عن تعيين مدير كرة جديد في ظل كثرة الأزمات مؤخرا وحتى يتفرغ المدير الرياضي لملف تجديد العقود ولائحة النادي الجيدة.

وكشف مصدر داخل الأهلي، عن أن قرار محمد رمضان بتعيين مدير كرة جديد أثار حالة غضب لدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الذي رفض في وقت سابق تعيين مديرًا للكرة بعد توجيه الشكر لمدير الكرة السابق خالد بيبو بعد نهاية الموسم الماضي.

ملف مدير الكرة الجديد في الأهلي

ويقوم محمد رمضان المدير الرياضي في الوقت الحالي بدراسة الملف بالكامل من خلال الاستعانة بعدد من الأسماء من نجوم الكرة السابقين في الأهلي من أجل تعيين مديرًا جديدا للكرة يكون مساعدًا له في الفترة المقبلة حيث هناك ترشيحات لبعض النجوم على رأسهم الثنائي وليد سليمان ومحمد شوقي.