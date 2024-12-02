"التغير المناخي وأثره على الزراعة في دول حوض النيل" ندوة بجامعة الفيوم

نظم معهد الدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم ندوة حول “التغير المناخي وأثره على الزراعة في دول حوض النيل”، حاضر خلالها الدكتور عدلي سعداوي أستاذ الاقتصاد الزراعي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعميد المعهد السابق، وحضور الدكتور أحمد فؤاد المغازي وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عبد الرحمن مقرر أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين وذلك اليوم الاثنين بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

أوضح الدكتور أحمد فؤاد المغازي، أن الندوة تهدف لرفع الوعي بخطورة ظاهرة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على مناحى الحياة، ولا سيما ما يتعلق بقطاع الزراعة في دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن الندوة تأتي إطار خطة الأنشطة المعتمدة لقطاع خدمة المجتمع بالمعهد.

وتناول الدكتور عدلي سعداوي أسباب ظاهرة التغير المناخي والأخطار التى تسببها على النشاط الزراعي فى دول حوض النيل والمتمثلة في قلة الإنتاج الزراعي وانتشار الآفات وارتفاع تكلفة المحاصيل وتضرر التربة نتيجة الإفراط في استخدام المبيدات الحشرية والحاجة المستمرة المياة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وتحدث حول طرق مواجهة تلك التغيرات من خلال الحد من الممارسات والصناعات المعتمدة علي الوقود الاحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية والعمل على التكيف مع هذه الظاهر تدريجيًا.

وأوضح أن مصر مقسمة لتسعة أقاليم زراعية هي شمال الدلتا وجنوب الدلتا والصعيد والساحل الشمالي الغربي وشمال وجنوب سيناء وشرق العوينات والواحات الداخلة والخارجة والواحات البحرية والفرافرة، ودعا الطلاب لضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها للمرور من تلك الأزمة الراهنة.

وفي ختام الندوة، تم تكريم الدكتور عدلي سعداوي تقديرًا لجهوده.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على قطاع التعليم والطلاب ومعهد الدراسات الاستراتيجيه لدول حوض النيل.

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