عامر حسين لـ"البوابة نيوز": خاطبنا أندية لمباراة السوبر النسائي

قال عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، أنه حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشكل رسمي بشأن مباراة السوبر المصري لكرة القدم النسائية، إلا وأنه تم بالفعل تأجيلها حيث كان من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء.

واكد عامر حسين، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه سيتم اصدار قرار بشأن مباراة السوبر غدا الثلاثاء، لافتا إلى أنه تم مخاطبة أندية "زد وبيراميدز" لخوض المباراة أمام فريق مسار، وذلك بعد اعتذار وادي دجلة.

وقال رئيس لجنة المسابقات، أنه في حال اعتذار الأندية عن خوض المباراة سيتم الغاءها.

والجدير بالذكر أن فريق وادي دجلة، قد اعتذر عن مباراة السوبر، وعن عدم خوضه لها؛ معللا عدة أسباب من بينها عدم جاهزية اللاعبات، وكذلك تراجع الاتحاد عن قراره بإلغاء المباراة ومن ثم الإعلان عن إقامتها مرة آخري.

حيث كان قد أعلن اتحاد الكرة سابقا إلغاء إقامة السوبر المصري للكرة النسائية، والتي كان المقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، باستاد بتروسبورت بين الفريقين.

ليعدل بعدها الاتحاد عن قراراه، ويصدر قرار بإقامة المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر، على أن يتم تحديد الملعب وموعد المباراة لاحقا.