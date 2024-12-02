ضربه بقالب طوب.. محاكمة عامل قتل شقيقه بالجيزة 21 ديسمبر

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، في يوم 21 ديسمبر الجاري، أولى جلسات محاكمة عامل متهم بـقتل شقيقه وسحله بالطريق العام، بسبب خلافات سابقة بينهما، بـقرية نكلا في منشأة القناطر، شمال محافظة الجيزة.

عاطل يقتل شقيقه في منشأة القناطر

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «15019 /2024»، أن المتهم «عمر. ر»، 25 سنة، عامل، في يوم 20/6/2024 قتل شقيقه «عبد الرحمن» عمدًا مع سبق الإصرار، لخلافات سابقة بينهما، حيث بيت النية وعقد العزم على التخلص منه.

وأضح أمر الإحالة.. أن المتهم ترقب الفرصة المُناسبة وما أن تهيأ له الظرف حتي باغت شقيقه بأن كال له ضربات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قواه واستل سلاح أبيض "سكين" وانهال عليه بعدة طعنات متتاليه استقرت بمواضع قاتلة بجسده.

سحل شقيقه على الطريق العام

وأشارت التحقيقات.. إلي أن المتهم سحل شقيقه المجني عليه على الطريق العام وأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداة "قالب طوب" قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.

وأفادت التحقيقات.. بأن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين الحشيش والترمادول في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز المتهم سلاح أبيض "سكين وعصا خشبية وقالب طوب" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك.