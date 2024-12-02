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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

نائب رئيس شركة أتوم ستورى: محطة الضبعة واحدة من أكبر مواقع البناء النووية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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وجه أليكسي كونونينكو نائب رئيس شركة أتوم ستورى إكسبورت ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة ، الشكر للمشاركين في الحدث على اهتمامهم بالصناعة النووية وتطوير التقنيات النووية في مصر

وأكد خلال المنتدى الخامس لتطوير الصناعات النوويه  أن محطة الضبعة للطاقة النووية هي واحدة من أكبر مواقع البناء النووية. وسوف يلبي احتياجات مصر المتزايدة من الطاقة ويضمن أمنها في مجال الطاقة ونحن سعداء بمشاركة المزيد والمزيد من الشركات المحلية في مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في القارة بتكنولوجيا الجيل الثالث + الروسية، والتي ستسمح لمصر بأن تصبح رائدة في هذه التكنولوجيا على المستوى الإقليمي.

 

المحطة النووية بالضبعة التقنيات النووية في مصر مصر