جولة قضائية جديدة بين مبابى وباريس سان جيرمان

لم تنتهى الحرب اقائمة بعد بين الفتى الفرنسى كيليان مبابى لاعب ريال مدريد الإسبانى، وبين ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسى ورئيسه ناصر الخليفى، وذلك بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

حيث اكدت وكالة الأنباء الفرنسية، أن كيليان مبابي قرر تقديم شكوى للجنة الانضباط برابطة الأندية الفرنسية المحترفة، لرفض سان جيرمان دفع 55 مليون يورو، قيمة رواتبه ومكافآته عن آخر 3 أشهر في حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن تكون هناك جلسة استماع، سيتم عقدها يوم 11 ديسمبر الجاري، للفصل في شكوى الفتى الفرنسى ضد سان جيرمان.

وتعتبر وجهة نظر النادى الباريسى، ان كيليان مبابى عند انتقاله لريال مدريد قد وافق على التنازل عن هذا المبلغ، فيما يعتقد مبابى أن سان جيرمان انتهك هذا الاتفاق الشفهي.