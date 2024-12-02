سفارة بولندا: خط الرورو الجديد يقلص زمن نقل التفاح من وارسو إلى القاهرة

أكد لوكاش ليشنيفسكي، السكرتير الثاني بسفارة بولندا في القاهرة، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا يشهد اهتمامًا متزايدًا، حيث تتجه الجهود نحو تعزيز الشراكة التجارية وتنويع مجالاتها، في ظل التحديات التي تواجه الميزان التجاري بين البلدين.

وأضاف “ليشنيفسكي” -خلال المؤتمر للذي نظمته حملة-: “حان وقت التفاح الأوروبي” مشيرا إلى أن المانجو المصرية تعد منتجاً مميزًا يشهد طالباً كبيرًا في الأسواق الدولية، مما يعكس إمكانات كبيرة لتوسيع التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف أنه في إطار تعزيز العلاقات التجارية، تم الإعلان عن مبادرة لإنشاء خطوط لوجستية تربط بولندا بمصر، بما في ذلك ميناء ترييستي، لتقليل زمن نقل المنتجات الغذائية الطازجة إلي السوق المصرية خلال 5 أيام مع ضمان الحفاظ على جودته.

وكشف سكرتير سفارة بولندا، عن اهتمام الشركات البولندية بالسوق المصرية، خاصة في مجالات مثل إنتاج صوامع الحبوب، والتي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الصادرات المصرية إلى أوروبا.

وأوضح أن هناك شركات أخري أبدت اهتمامًا بقطاع الأثاث، مع خطط استثمارية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد ليشنيفسكي أن تحسين البنية التحتية اللوجستية، بما في ذلك تطوير قناة السويس، سيكون له دور محوري في دعم مصر للوصول إلى أسواق جديدة في أوروبا وإفريقيا، مما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون التجاري بين البلدين.