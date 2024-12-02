القاهرة تحتضن مؤتمر حول سياحة الأعمال في عُمان

تحتضن القاهرة غداً الثلاثاء فعالية ترويجية مختصة بسياحة الأعمال، تجمع نخبة من صناع القرار في هذا القطاع الحيوي ومن مختلف المجالات، بهدف الترويج لسلطنة عمان كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات المتخصصة بسياحة الأعمال، بما في ذلك المؤتمرات، والاجتماعات، وبرامج الحوافز، وغيرها من الفعاليات الاقليمية والدولية.

تأتي هذه الفعالية ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها وزارة التراث والسياحة ممثلة بمكتب عُمان للمؤتمرات، وتجسيداً لتنفيذ الاستراتيجية السياحية العُمانية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية عُمان 2040.

تشكل هذه الفعالية فرصة للتعرف على البنية التحتية الحديثة والمتطورة التي تتميز بها سلطنة عمان، بالإضافة إلى استكشاف التراث الثقافي الغني والطبيعة الخلابة التي تجعل منها وجهة استثنائية. كما يعد الحدث منصة مميزة للتواصل، بمشاركة ما يقارب 30 شركة من القطاع.

c47ce3b7-78f9-49da-9ad4-bb6766df99be