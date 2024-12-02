افتتاح معرض «أصداء» للفنانة أمينة سالم بجاليرى مصر.. صور

افتتح جاليري مصر بالزمالك، معرض الفن التشكيلي "أصداء" للفنانة أمينة سالم، مساء امس الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء بحضور كوكبة من الفنانين والشخصيات العامة، ويستمر حتى 18 ديسمبر 2024.

وعن معرضها تقول الفنانة أمينة سالم: "يتناول معرض "أصداء" الديناميكيات للتفاعل البشري من منظور الطاقة، ويستكشف التيارات غير المرئية التي تتدفق بين الأفراد؛ مما يشكل العلاقات ويحدد جوهر التواصل، عندما تتناغم الطاقات، تتولد سيمفونية من الانسجام".

الفنانة التشكيلية أمينة محمد صلاح سالم، تعيش وتعمل بالقاهرة كمصورة، تمثل المرأفنة العنصر الأساسي بأعمالها، باستخدام تكوينات متنوعة لتخلق مشاهد تنتمي للماضي أو الحاضر معبرة عن استقلال المرأة المعاصرة، وتستخدم الألوان الزيتية كأساس لأعمالها مع إضافة كولاج وخامات أخرى لتخلق البصمة الخاصة لكل مجموعة من أعمالها، كما تلجأ لاستخدام الخط العربي للإيحاء برسائل سرية وغير مباشرة كانعكاس للمرأة الشرقية في تناقض مع المرأة المعاصرة الواضحة والصريحة.