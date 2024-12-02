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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالنزل البيئي الجديد والبلدة التراثية بموقع التجلى الأعظم بسانت كاترين

سانت كاترين التجلي
سانت كاترين التجلي الأعظم
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تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بالنزل البيئى الجديد، والبلدة التراثية، ضمن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ويرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، واستشارى المشروع، وشركات المقاولات العاملة بالمشروع.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بالنزل البيئى الجديد "امتداد" بمنطقة وادي الراحة علي مساحة 39500 م2، ويتكون من 7 مبان بإجمالى (192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحاً فندقيا بيئياً)، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشي (درب موسي) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي، بالإضافة إلي تطوير (74) شاليها بالنزل البيئي القائم.

كما تفقد الوزير، أعمال تطوير مركز البلدة التراثية، وتشمل تطوير وتوسعة مسجد الوادى المقدس القائم ليصبح بمساحة 1350 م2 (3 أضعاف مساحته)، وكذا تطوير المحال القائمة بمركز المدينة، وتوفير مواقف للأتوبيسات السياحية والسيارات لخدمة المنطقة، وربط مسارات حركة المشاه بين المدينة التراثية ووادى الأربعين، وتنفيذ الطرق التى تخدم مركز المدينة والمناطق المحيطة بها، بجانب إضافة مبنى محال تجارية (14 محلا) لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من مركز المدينة، وتزويدها بممرات مظللة لخدمة الحركة السياحية والترفيهية بمركز المدينة، فضلا عن إضافة الساحات ومناطق الجلوس والخدمات، وبحيرة صناعية لتعظيم الاستفادة السياحية من المنطقة.

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- سانت كاترين وادي الراحة التجلي الأعظم