تأجيل دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين إلى جلسة 14 ديسمبر

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من الكابتن "رضا عبد العال" ضد قناة تلفزيونية شهيرة والإعلامي تامر أمين، لاتهامه فيها بالسب والقذف بسبب تصريحاته، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.

وكان "رضا عبدالعال" اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تامر أمين، بأن قدم مقطعاً من برنامج الإعلامي، كدليل على اتهامه له بالسب والقذف، وفي الدعوى اتهم رضا عبدالعال، الإعلامي تامر أمين بالسب والقذف عبر برنامجه المذاع على القناة .

وفي المقابل حضر محامي القناة، وقدم دعوى فرعية ضد عبدالعال بسبب منشورعلى فيسبوك اعتبروه مسيئا لهم.