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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل دعوى رضا عبد العال ضد تامر أمين إلى جلسة 14 ديسمبر

تامر أمين ورضا عبد
تامر أمين ورضا عبد العال
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قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من الكابتن "رضا عبد العال" ضد قناة تلفزيونية شهيرة والإعلامي تامر أمين، لاتهامه فيها بالسب والقذف بسبب تصريحاته، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.
وكان "رضا عبدالعال" اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تامر أمين، بأن قدم مقطعاً من برنامج الإعلامي، كدليل على اتهامه له بالسب والقذف، وفي الدعوى اتهم رضا عبدالعال، الإعلامي تامر أمين بالسب والقذف عبر برنامجه المذاع على القناة .

وفي المقابل حضر محامي القناة، وقدم دعوى فرعية ضد عبدالعال بسبب منشورعلى فيسبوك اعتبروه مسيئا لهم.

رضا عبد العال تامر أمين قناة تلفزيونية المحكمة الاقتصادية الإعلامي تامر أمين محامي القناة