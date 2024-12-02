محافظ الأقصر يوجه بإنشاء سور حول ساحة مسجد السيد يوسف بالكرنك

وجه المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، بإنشاء سور حول محيط ساحة مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك، بما يتلائم مع الهوية البصرية والطابع المميز لمدينة الأقصر، موضحاً أنه سيتم التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للتعمير.

جاء ذلك خلال جولة محافظ الأقصر لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها شوارع المحافظة، والتي رافقه خلالها كلا من اللواء علي شرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس هاني طايع مدير الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

محافظ الأقصر يوجه باتخاذ إجراءات رادعة ضد سائقي الحناطير المخالفين

واستكمل المحافظ جولته حيث تفقد ساحة معبد الكرنك، وموقف الحنطور حيث التقي مع أصحاب الحناطير، موجها تعليماته باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم ارتداء الحفاضات للخيل، والمصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها عند تكرار المخالفة.

وأكد محافظ الأقصر، ضرورة الاهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقي الحنطور، بوضع "حفاضات" للخيل، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشويه الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

لقاء محافظ الأقصر مع سائقي الحناطير (6)

لقاء محافظ الأقصر مع سائقي الحناطير (7)

لقاء محافظ الأقصر مع سائقي الحناطير (4)

لقاء محافظ الأقصر مع سائقي الحناطير (5)

لقاء محافظ الأقصر مع سائقي الحناطير (3)

لقاء محافظ الأقصر مع سائقي الحناطير (1)