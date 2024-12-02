الأربعاء.. افتتاح معرض "معسلة يا" لفنانى اللقطة الواحدة بقاعة صلاح طاهر فى الأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد معرض بعنوان "معسلة يا " لمجموعة فناني "اللقطة الواحده " بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية وذلك في السادسة مساء الأربعاء ٤ ديسمبر ويستمر حتى الأربعاء ١١ ديسمبر .



يضم المعرض ٧٥ عملا برؤية مبدعة وبخامات متنوعة بين الأكريلك و الفحم و الباستيل بالإضافة للتصوير الزيتي والطباعة ، يشارك بالمعرض ٥٠ فنانا يقدمون تصوراتهم الفنية المميزة لعربة البطاطا المصرية و بائعها من خلال الرسم المباشر بشوارع القاهرة والتى تعد من السمات المميزة والأساسية لعمل المجموعة خلال كل معارضها .

ويقام على هامش المعرض مجموعة متميزة من الورش الفنية يقدمها عدد من كبار الفنانين مع الحضور.

يذكر أن مجموعة اللقطة الواحدة تأسست عام ٢٠٠٠ وهى تضم مجموعة كبيرة من الفنانين المحترفين والهواه ويشرف عليها الفنان الدكتور عبد العزيز الجندى الأستاذ بكلية الفنون الجميلة حلوان .