محافظ المنوفية يناقش مقترحات تطوير "الهوية البصرية" للحفاظ على التراث والارتقاء به

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًا، لاستعراض ومناقشة آليات عدد من مقترحات تطوير الهوية البصرية في الشوارع والميادين العامة والمنشآت بنطاق المحافظة ، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعداد هوية بصرية متميزة للمحافظات تعكس تراثها وتاريخها وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وحضر الاجتماع ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور علاء الحبشي بقسم الهندسة المعمارية بجامعة المنوفية ، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة ، المهندسة إيمان الشامي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وتناول اللقاء، استعراض المقترح المبدئي لدليل الهوية البصرية ومناقشة عدد من الرؤى والأفكار من بينها معالجة المطبات واستخدامها معابر للكراسي المتحركة وزراعة الأسطح وبعض أجزاء الوجهات الصماء للأبراج السكنية وكذا استخدام الخلايا الشمسية في المظلات الخاصة بأماكن انتظار وغيرها من الأفكار التي تساهم في بناء هوية بصرية متكاملة ومتناغمة مع هوية المحافظة تعكس تاريخها وتراثها الحضاري.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية بسرعة الانتهاء من المقترحات النهائية لإعداد الدليل الإرشادي بالاشتراطات العامة الملزمة والموحدة في تصاميم الهوية البصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق التام بين أجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية للاستفادة من الخبرات لبلورة وتطوير الهوية البصرية بالمحافظة للمساهمة في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفهوم المواطنة.