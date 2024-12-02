6 أفلام روائية وتسجيلية قصيرة فى نادى سينما الأوبرا

تُنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن أنشطتها الثقافية والفكرية وبالتعاون مع مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لقاء جديد لنادى السينما في السابعة مساء الثلاثاء ٣ ديسمبر علي المسرح الصغير والذى يعرض ٦ أفلام روائية وتسجيلية قصيرة وهى (احترس من الوحش) إخراج عبد الرحمن حمد، (الترعة) إخراج جاد شاهين ، (توك توك) إخراج محمد خضير، (اقولك على سر) إخراج محمد علوى ، (غريب فى بيتى) إخراج احمد صابر ،( تروكاج) إخراج احمد هانى .

يعقب العروض لقاء من إعداد نورا غنيم مع مخرجى الأفلام بحضور المخرج محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير والناقد محمد احمد نائب المدير الفنى للمهرجان ويدير اللقاء الناقد محمد نبيل المستشار الفنى للمهرجان .