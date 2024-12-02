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الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد التوقف الدولي.. تعرف على مباريات الدوري المصري للكرة النسائية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق  6 ديسمبر الجاري مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، حيث تقام المباريات ، وذلك بعد فترة التوقف الدولي .

وتنشر "البوابة نيوز" مواعيد مباريات الجولات العاشرة والحادي عشر والثاني عشر للدوري المصري للكرة النسائية والتي جاءت كالاتي :

مباريات الجولة العاشرة يوم 6 ديسمبر 

المصري ضد  الاتحاد السكندري - ملعب النادي المصري الساعة 2:30 م

الزمالك ضد اتحاد بسيون - ملعب فرعي نادي الزمالك الساعة 2:30 م

وادي دجلة ضد المعادي و اليخت - ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول الساعة 2:30 م

بالم هيلز ضد مسار اف سي - ملعب بالم هيلز الساعة 2:30 م

الطيران ضد البنك الاهلي - ملعب الطيران فرع مصر الجديدة الساعة 2:30 م

الاهلي ضد بيراميدز - ملعب الاهلى بالتجمع الخامس 2:30 م

زد اف سي ضد إنبي - ملعب زد بالتجمع الخامس الساعة 2:30 م

مباريات الجولة الحادية عشر يومي 9- 10 ديسمبر 2024

يوم الاثنين 09-12-2024 يتقابل كلا من :-

المعادي و اليخت ضد مودرن سبورت - ملعب المعادي و اليخت الرئيسي الساعة 2:30م

إتحاد بسيون ضد وادي دجلة - ملعب نادي اتحاد بسيون الساعة 2:30م

الاتحاد السكندري ضد الزمالك - ملعب وابور المياة بالإسكندرية الساعة 2:30م

البنك الاهلي ضد الاهلي - ملعب البنك الاهلى الساعة 2:30م

مسار ضد الطيران - ملعب رايت تو دريم الساعة 02:30م

الجونة ضد المقاولون العرب- ملعب دار ضباط الوقود الساعة 2:30م

بيراميدز ضد زد إف سي - ملعب فرعى ستاد الدفاع الجوي الساعة 2:30م

مباريات الجولة الثانية عشر يومي 13, 14 ديسمبر 

المقاولون العرب ضد انبي - ملعب فرعي المقاولون العرب الساعة 2:30م

الطيران ضد بالم هيلز - ملعب نادي الطيران مصر الجديدة الساعة 2:30م

الاهلي ضد مسار اف سي - ملعب الاهلي بالتجمع الخامس الساعة 2:30م

زد أف سي ضد البنك الاهلي - ملعب زد بالتجمع الخامس الساعة 2:30م

المصري ضد الجونة - ملعب النادي الاجتماعي الساعة 2:30م

وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري - ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول الساعة 2:30م

مودرن سبورت ضد اتحاد بسيون - ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات الساعة 2:30م

مباريات الجولة العاشرة يوم 6 ديسمبر الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية فترة التوقف الدولي دوري المصري للكرة النسائية كرة النسائية الزمالك