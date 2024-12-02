بعد التوقف الدولي.. تعرف على مباريات الدوري المصري للكرة النسائية

تنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 6 ديسمبر الجاري مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة القدم النسائية، حيث تقام المباريات ، وذلك بعد فترة التوقف الدولي .
وتنشر "البوابة نيوز" مواعيد مباريات الجولات العاشرة والحادي عشر والثاني عشر للدوري المصري للكرة النسائية والتي جاءت كالاتي :
مباريات الجولة العاشرة يوم 6 ديسمبر
المصري ضد الاتحاد السكندري - ملعب النادي المصري الساعة 2:30 م
الزمالك ضد اتحاد بسيون - ملعب فرعي نادي الزمالك الساعة 2:30 م
وادي دجلة ضد المعادي و اليخت - ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول الساعة 2:30 م
بالم هيلز ضد مسار اف سي - ملعب بالم هيلز الساعة 2:30 م
الطيران ضد البنك الاهلي - ملعب الطيران فرع مصر الجديدة الساعة 2:30 م
الاهلي ضد بيراميدز - ملعب الاهلى بالتجمع الخامس 2:30 م
زد اف سي ضد إنبي - ملعب زد بالتجمع الخامس الساعة 2:30 م
مباريات الجولة الحادية عشر يومي 9- 10 ديسمبر 2024
يوم الاثنين 09-12-2024 يتقابل كلا من :-
المعادي و اليخت ضد مودرن سبورت - ملعب المعادي و اليخت الرئيسي الساعة 2:30م
إتحاد بسيون ضد وادي دجلة - ملعب نادي اتحاد بسيون الساعة 2:30م
الاتحاد السكندري ضد الزمالك - ملعب وابور المياة بالإسكندرية الساعة 2:30م
البنك الاهلي ضد الاهلي - ملعب البنك الاهلى الساعة 2:30م
مسار ضد الطيران - ملعب رايت تو دريم الساعة 02:30م
الجونة ضد المقاولون العرب- ملعب دار ضباط الوقود الساعة 2:30م
بيراميدز ضد زد إف سي - ملعب فرعى ستاد الدفاع الجوي الساعة 2:30م
مباريات الجولة الثانية عشر يومي 13, 14 ديسمبر
المقاولون العرب ضد انبي - ملعب فرعي المقاولون العرب الساعة 2:30م
الطيران ضد بالم هيلز - ملعب نادي الطيران مصر الجديدة الساعة 2:30م
الاهلي ضد مسار اف سي - ملعب الاهلي بالتجمع الخامس الساعة 2:30م
زد أف سي ضد البنك الاهلي - ملعب زد بالتجمع الخامس الساعة 2:30م
المصري ضد الجونة - ملعب النادي الاجتماعي الساعة 2:30م
وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري - ملعب وادي دجلة بالتجمع الاول الساعة 2:30م
مودرن سبورت ضد اتحاد بسيون - ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات الساعة 2:30م