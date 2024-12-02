محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء تنفيذًا لتوجيهات السيسي

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار القوافل الطبية الشاملة بنطاق الأحياء، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية ٨ قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر ديسمبر وفقًا للمواعيد والأماكن المحددة لها.

والتي سوف تقام يومي( ٣-٤ ديسمبر ) قافلة طبية بالبيطاش بنطاق حي العجمي وتقام يومي (٨-٩ديسمبر)قافلة طبية بقرية بنجر ١ بنطاق مركز ومدينة برج العرب

،ويومي (١٠-١١ ديسمبر) قافلة طبية بقرية بنجر ٢ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، كما تقام

أكثر من قافلة طبية بنطاق حي العامرية، تأتي أولى هذه القوافل

يومي (١٥-١٦ ديسمبر) بقرية حارس يليها يومي (١٧-١٨ ديسمبر) بقرية الوقاد.

كما تتواجد القوافل يومي (٢٢-٢٣ ديسمبر) بقرية أبوصير بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة قوافل شهر ديسمبر يومي (٢٤-٢٥)بقرية الهوارية ويومي (٢٩-٣٠) بقرية الوفاءبنطاق حي العامرية.

وجاء ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود لتنفيذ مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان المصري»،وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.