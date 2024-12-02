وزير الخارجية: نطالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

دعا السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، الوفود المشاركة في مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة للإعلان عن تقديم الدعم اللازم لأهل غزة وتعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ الفوري لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها في القطاع.

وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن أنه حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة.

وتابع، أن المطلوب الآن وفورا هو موقف حاسم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة وأوامر محكمة العدل الدولية وباقي المؤسسات الدولية القانونية التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وتسهيل سلطة الاحتلال بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد وزير الخارجية، أهمية وقف العدوان الإسرائيلي والانتهاكات الإسرائيلية بالضفة الغربية ورفض سياسة التهجير سواء من غزة أو الضفة الغربية، مشيرًا، إلى أن مصر ترفض أن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمسائلة والمحاسبة.