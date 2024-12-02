تموين الأقصر تصرف 78,9 مليون رغيف مدعم وتستجيب لـ120 شكوى خلال نوفمبر 2024

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، اليوم الاثنين، أنه تم خلال شهر نوفمبر المنصرم متابعة صرف السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية بالأسواق والمخابز البلدية، والتاكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب بالأوزان والأسواق، كما تم متابعة المحلات التجارية للتاكد من الإعلان عن الأسعار وصلاحية السلع، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من الالتزام بالأوزان والاسعار الرسمية المقررة وعدم التلاعب بها، وذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضحت صلاح، أنه بالنسبة للمخابز والمطاحن ومستودعات الدقيق، فقد تم صرف 78,9 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين، بمعدل صرف يومي 2,5 مليون رغيف/ يوم من خلال عدد 308 مخبز بلدي مدعم، كما تم صرف كمية قدرها 3522 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين من خلال عدد 554 مستودع دقيق خلال هذا الشهر.

صرف مقررات شهر نوفمبر 2024 بمبلغ 42,9 مليون جنيه بالأقصر

وأشاروكيل تموين الأقصر، أنه تم صرف مقررات شهر نوفمبر 2024 سلع تموينية، بمبلغ 42,9 مليون جنيه بنسبة 99 % بموجب البطاقات التموينية، كما تم صرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 417 ألأف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 21472 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي، محذراً من ترك البطاقات التموينية، مشيراً إلى أنه يتم تسجيل البطاقات المضبوطة على سيستم المنظومة حيث يتم إنذار أصحابها بإيقاف الدعم أو الإلغاء نهائيا في حالة تكرار الضبط.

وفيما يخص المواد والبترولية والبوتاجاز، أكد وكيل تموين الأقصر، استمرار عمل محطات الخدمة بالأسعار المقررة بدون اي مشاكل أو عوائق ورصد توفر جميع المواد البترولية "سولار ، بنزين بأنواعه " على مستوى المحافظة، مؤكدا عدم ورود أي شكاوي في هذا الشأن.

انتظام منظومة عمل مصنع تعبئة البوتاجاز بمدينة الطود

وأكد صلاح، انتظام منظومة عمل مصنع تعبئة البوتاجاز من توافر الغاز الصب اللازم لعمل المحطة بمدينة الطود لتوفير الاسطوانات المنزلية والتجارية للمواطنين والمحلات، مشيراً إلى أنه تم توزيع عدد 280500 أسطوانة بوتاجاز منزلية للمواطنين وعدد 26582 أسطوانة بوتاجاز تجارية للمحلات.

واختتم وكيل تموين الأقصر، أنه فيما يخص الشكاوى، فقد تم الرد على إجمالي 120 شكوى مقدمة إلى بوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء ) بمعدل إنجاز قياس آداء 100 %، والجهات الأخرى المختلفة، وتضمنت الشكاوى بايقاف بطاقات تموينية، وتحرير محضر بسبب سرقة تيار كهربائي، وتحرير محاضر بسبب وجود أحد الافراد متوفي، وتلف بطاقة تموينية، عدم إضافة زوجة مستفيدين وغيرها من الشكاوى.

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