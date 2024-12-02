646 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي 646.6 مليار جنيه، في أول 9 شهور من عام 2024.

وسجلت قيمة التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بنحو 365.4 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و23.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و 82.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

كما تم منح 67.8 مليار جنيه لتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونحو 41.9 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، ونحو 47.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و17.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

وسجلت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2024 نحو 2.82 تريليون جنيه ، فيما بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر 2024، 71.3 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي أقساط التأمين المحصلة (يناير-سبتمبر 2024)، 69 مليار جنيه، ونحو 31.5 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين (يناير -سبتمبر 2024)، ونحو 20.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة (يناير -سبتمبر 2024)

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن أول 9 شهور من عام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 69 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024.

وقد بلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.

- تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.