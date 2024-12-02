انطلاق فعاليات برنامج "إستراتيجية تنمية القيادة الوطنية" لأعضاء النيابة العامة بالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة للمساهمة فى الإعداد الوطنى المستنير للكوادر القيادية بمختلف القطاعات بما يتماشى مع دعم ركائز الأمن القومى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الإستراتيجية بالجمهورية الجديدة، انطلقت فعاليات دورة جديدة من برنامج " إستراتيجية تنمية القيادة الوطنية " تحت إشراف إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة على مدار عدة أيام لأعضاء النيابة العامة وذلك بمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب.

بدأت فعاليات البرنامج بكلمة اللواء أ ح طارق محمـد هلال مدير إدارة الشئون المعنوية نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على تنفيذ البرنامج بواسطة نخبة من الخبراء والمحللين الإستراتيجيين وأساتذة الجامعات المصرية بما يحقق تأصيل مفاهيم الأمن القومى والفهم الصحيح لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات فى ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيدين الإقليمى والدولى والتى تتطلب تكاتف وإصطفاف مجتمعى للحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق الوعى المجتمعى وتنمية قدرات القيادات بمختلف المجالات.

كما ألقى المستشار محمد شوقى النائب العام كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تبنيها تلك البرامج التى تهدف إلى تعزيز قيم الشعور الوطنى من خلال برنامج توعوى متكامل لتحقيق أقصى درجات الإستفادة من المعلومات المقدمة على مدار فعاليات الدورة، مؤكدًا أن ما تواجهه الدولة من تحديات يستوجب الإطلاع المستمر والفهم الصحيح لكافة القضايا المحيطة على مختلف المستويات بما يحقق التحصين الكافى لكافة الكوادر بمختلف مجالات عملهم وبما يسهم فى إثراء الإبداع الفكرى وفق منظور إستراتيجى وطنى مستني.

وتضمنت فاعليات البرنامج عدد من المحاضرات التى تم إعدادها وفقًا لمناهج علمية متطورة بما يثمن تحقيق الأهداف المخططة من انعقاده.