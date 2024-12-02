وكيل مديرية تعليم الجيزة تتابع مدارس إدارتي الهرم وبولاق الدكرور

تابعت سمية الخطيب وكيل مديرية تعليم الجيزة، عدة مدارس في إدارتي الهرم وبولاق الدكرور التعليمية، وجاء ذلك بناء علي تعليمات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة وبتوجيهات سعيد عطية وكيل الوزارة التربية والتعليم بالجيزة.

حيث استهلت زيارتها بمدرسة كعبيش الابتدائية الفترة الصباحية، ونوهت على ضرورة استكمال أعمال الصيانة لدورات المياه بها، كذلك تفعيل سجلات القرائية 26 مع كل من معلمي المدرسة ومتابعتها مع مدير المدرسة، كما نوهت على عدم السماح بدخول أولياء الأمور إلى المدرسة والعمل على تحديد يوم لمقابلتهم وذلك بأخذ موعد مسبق مع الأخصائي الاجتماعي.

ثم قامت بزيارة مدرسة الصفا والمروة الإعدادية بنات، حيث نوهت على ضرورة عمل سجلات شئون عاملين لمعلمي الحصة والتأكيد على الانضباط ودفاتر شؤون العاملين الخاصة باعضاء بهيئة التدريس والتأكيد على أعمال الإشراف العام بالمدرسة.

ثم توجهت إلى مدرسة الصفا والمروة الثانوية بنات، حيث تابعت وتفقدت أعمال الإشراف اليومي بها والانضباط المدرسي، وفي ذلك السياق أيضاً لمتابعها، حيث تابعت مدرسة الصفا والمروة الابتدائية وتفقدت لبعض الفصول ونوهت على أعمال الامتحانات المنعقدة وتفقدت المعامل ونوهت على ضرورة انضباط الإشراف العام والإشراف بالأدوار وضرورة تواجد أخصائي اجتماعي عند بوابه المدرسه لاستقبال الطلبة وعدم ترك الطلاب خارج أسوار المدرسة .

وفي إدارة بولاق الدكرور التعليمية، قامت بزيارة مدرسة الشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية ف 2، حيث اطلعت على السجلات القرائية 26 ومتابعة بعض الفصول وتابعت حصة مفعلة بمعمل العلوم بها، كما قامت بمحاورة بعض التلاميذ للاطمئنان على مستويات القراءة وقامت بمشاركتهم على السبورة بكتابة بعض الكلمات البسيطة.

ورافق وكيل المديرية خلال جولتها التفقدية شيرين سعد متابع مكتب وكيل المديرية، وماريان صبحي متابع بإدارة المتابعة بالمديرية.