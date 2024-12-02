ads
الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تركيا: هجوم الفصائل شمالي سوريا ليس "تدخلا أجنبيا"

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، على أن الهجوم الواسع الذي تشنه  منذ أيام ضد مناطق سيطرة الحكومة السورية، ليس "تدخلا أجنبيا".

وقال فيدان "من الخطأ في هذه المرحلة، محاولة تفسير هذه الأحداث في سوريا على أنها تدخل أجنبي"، منتقدًا غياب الحوار بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في أنقرة، إن بلاده لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر.

واعتبر أن "التطورات الأخيرة تُظهر مرة أخرى أن دمشق يجب أن تتوصل إلى تسوية مع شعبها ومع المعارضة".

وأضاف فيدان: "لا نريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر".

 

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الحكومة السورية الهجوم الواسع