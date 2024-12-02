تركيا: هجوم الفصائل شمالي سوريا ليس "تدخلا أجنبيا"

شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، على أن الهجوم الواسع الذي تشنه منذ أيام ضد مناطق سيطرة الحكومة السورية، ليس "تدخلا أجنبيا".

وقال فيدان "من الخطأ في هذه المرحلة، محاولة تفسير هذه الأحداث في سوريا على أنها تدخل أجنبي"، منتقدًا غياب الحوار بين نظام الرئيس بشار الأسد ومعارضيه.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في أنقرة، إن بلاده لا تريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر.

واعتبر أن "التطورات الأخيرة تُظهر مرة أخرى أن دمشق يجب أن تتوصل إلى تسوية مع شعبها ومع المعارضة".

وأضاف فيدان: "لا نريد للحرب الداخلية في سوريا أن تتصاعد أكثر".