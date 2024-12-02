ضبط سيدة لبثها مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط إحدى السيدات لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الإجتماعى .

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تداول مقاطع فيديو خادشة للحياء لإحدى السيدات تقوم ببثها على مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهما على آثار ودلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، وقيامها ببث تلك المقاطع على مواقع التواصل الإجتماعى بهدف تحقيق أرباح مالية من نسب المشاهدة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.