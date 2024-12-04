اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى جنوب إفريقيا لمواجهة أورلاندو بايرتس

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى جنوب أفريقيا، اليوم الأربعاء، برئاسة حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، على متن طائرة خاصة في رحلة طيران تستغرق 8 ساعات تقريبًا استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وقرر الجهاز الفني للأهلي عودة إمام عاشور لقائمة الفريق بعد العفو عنه وعودته للتدريبات الجماعية عقب الأزمة الأخيرة مع قائد وحارس الفريق محمد الشناوي، حيث قدم اللاعب الاعتذار للجماهير وإدارة النادي واللاعبين، كما اعتذر بشكل شخصي لقائد الفريق محمد الشناوي وانتهت الأزمة بعودة اللاعب للتدريبات الجماعية لحاجة الفريق إلى جهوده في المهمة الإفريقية.

وتلقى الجهاز الفني صدمة كبيرة بتأكد غياب الفلسطيني وسام أبو علي عن مباراة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا لعدم تعافي اللاعب بشكل كامل، على أن يتم تجهيزه لرحلة الفريق إلى قطر لخوض مباراة نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وفي نفس السياق يحسم الجهاز الفني موقف المغربي أشرف داري مدافع الفريق من رحلة جنوب إفريقيا بعدما شارك اللاعب في التدريبات الجماعية عقب التعافي من الإصابة بجزع في الكاحل وغاب عن المباريات في الفترة الماضية.

أخطاء الدفاع والفرص الضائعة «صداع» في رأس كولر

يحاول الجهاز الفني للفريق الأحمر خلال التدريبات الحالية علاج بعض الأزمات التي ظهرت في أداء الفريق مؤخرا وعلى رأسها مشكلة إهدار الفرص أمام مرمى المنافسين وكذلك الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق استقبال عدد من الأهداف مؤخرا.

وحاول «كولر» خلال التدريبات علاج الأخطاء الدفاعية بمنح تعليمات خاصة للمدافعين في كيفية التمركز في الكرات العرضية والثابتة على مرمى الأهلي، وكذلك الرقابة القوية على مهاجمي الفريق المنافس والتركيز الشديد وحدد مارسيل كولر برنامج تدريبات الفريق في جنوب أفريقيا قبل مواجهة أورلاندو بايرتس حيث يتدرب الأهلي مرتين يومي الخميس والجمعة

وحرص «كولر» على تخصيص فقرات من التدريبات للمدافعين في التعامل مع جميع المواقف الدفاعية أمام مرمى الأهلي من خلال التغطية والرقابة واستخلاص الكرة سريعا وعدم منح المنافس وقت لبناء الهجمات.

في المقابل أصبحت مشكلة إهدار الفريق أزمة حقيقة في الفريق وتحدث عنها مارسيل كولر في أخر المباريات في ظل غياب وسام أبو علي للإصابة، مطالبا اللاعبين بالتركيز وإنهاء الفرص بطريقة جيدة بعدما أهدر محمود كهربا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر أكثر من فرصة في المباريات الأخيرة.

في نفس السياق حرص «كولر» خلال اليومين الماضيين على دراسة فريق أورلاند بايرتس الجنوب أفريقي بشكل جيد وشاهد أكثر من تسجيل لمباريات الفريق قبل موقعة السبت المقبل لوضع خطة المباراة التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز والعودة بالثلاث نقاط وتصدر المجموعة في رحلة الدفاع عن اللقب القاري.