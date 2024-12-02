بعد نفاد الكمية الأولى والثانية.. داينامكس تطرح الدفعة الثالثة من تيبو مانيوال سيدان الإيطالية

تواصل سيارات فيات تيبو ذات ناقل الحركة اليدوي، إرساء مكانتها في صدارة فئة المركبات الشبابية في مصر، حيث أعلنت شركة داينامكس الوكيل الحصرى للعلامة الإيطالية عن نفاذ الكمية الأولى والثانية بعد شهر تقريباً من طرحها في الأسواق المصرية، حيث سجلت علامات عالية في كافة فئات المعايير ومعدلات الأمان والسلامة ما جعلها تحظى بلقب بلقب "الأسرع مبيعاً"؛ تأتي الوتيرة المتسارعة في نفاذ الكميات المعروضة لـتيبو مانيوال سيدان، لتعكس إشارة هامة على بقاء العلامة الإيطالية في صدراة السيارات الأوروبية الأكثر مبيعاً في أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط.

تيبو مانيوال سيدان تغزو السوق المصري بلقب " الأسرع مبيعاً"

وقالت الشركة في بيان لها أنها طرحت الكمية الثالثة من ذات الموديل في جميع معارضها بسعر (769,900) وحتى نفاذ الكمية المعروضة، حيث نجحت داينامكس في وقت سابق من فرض نفسها على قمة سوق السيارات المصري من حيث المبيعات وخدمات ما بعد البيع من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أرجاء الجمهورية.

وتعليقاً على نسب الإقبال المرتفعة لسيارات تيبو مانيوال سيدان الإيطالية قال المهندس عماد حلمي الرئيس التنفيذى لشركة داينامكس الوكيل الحصرى للعلامة الإيطالية "يعود الفضل في ذلك لأداء السيارة الديناميكي على الطرقات كونها واحدة من أفضل السيارات على مستوى العالم، ما يجعلها دائماً محل ثقة جميع عاشقي القيادة.

وأضاف حلمي "تعكس تيبو مانيوال سيدان مفردات جريئة في التصميم بالإضافة إلى أداء القوي لتلبي مختلف الأذواق والمتطلبات، مضيفاً أن من أكثر ما يميزها عن غيرها من ذات الفئة هو زيادة معدلات الأمن والسلامة بداخلها.

يأتي الطرح الجديد لشركة داينامكس تماشياً مع مستهدفات الخطط الاستراتيجية التي قد أعلنت عنها من قبل، لتوفير أفضل الموديلات من "فيات" الإيطالية في مصر وبكميات أكبر خلال الفترة القادمة.

ولا شك أن زيادة نسبة الإقبال والبيع للدفعات الأولى والثانية من تيبو مانيوال سيدان إنما هي دليل على أن "فيات" كانت وستظل في طليعة السيارات الأوروبية الأكثر تميزاً ومبيعاً حتى الآن، فلقد أثبتت تيبو مانيوال سيدان نجاحًا كبيرًا باعتبارها السيارة الأكثر مبيعاً بين منافسيها وذلك بعد نفاذ الكميات الأولى والثانية في وقت قياسي -بحسابات السوق.

وتأتي السيارة بمواصفات عالية من مميزات الأمان مثل نظام غلق مركزى للأبواب وتم تجهيزها من الداخل ب6 وسائد هوائية و نظام مانع الإنغلاق للفرامل وبرنامج تدعيمها بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكترونى و كاميرا و حساسات ركن خلفية.

كما تمتاز بسعة محرك 1400 لتر وبعزم 95 حصان وسعة خزان الوقود (45 لتراً) وناقل للحركة 6 سرعات وحصلت السيارة على واجهة أمامية مميزة التصميم، وجهّزت بمصابيح ضبابية وأخرى تعمل بتقنيات LED أمامية وخلفي، كما زودت بجنوط رياضية للإطارات مقاس 16 لضمان الثبات الأقوى على الطريق.

وصنّفت هذه السيارة من بين أجمل السيارات في فئاتها وأكثرها تميزاً حيث تزينت واجهة الشبكة الأمامية للسيارة يتوسطها علامة فيات الجديدة، وصممت مقصورة المركبة لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية، إذ حصلت على مقاعد مريحة مخصصة لـ 4 ركاب مع شاشة تعمل مع نظامي "اندرويد" و "أبل" وإمكانية ضبط تكييف الهواء أوتوماتيكياً بالإضافة إلى عجلة قيادة من الجلد الطبيعى و متعددة الوظائف مع نظام مثبت للسرعة.