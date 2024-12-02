الزمالك يرعب غزل المحلة بتاريخ المواجهات

تتجه أنظار عشاق القلعة البيضاء فى تمام الثامنة من مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب "استاد غزل المحلة"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك الذى يحل ضيفًا على نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وشهدت المواجهات بين الزمالك وغزل المحلة، تفوقًا كاسحًا للقلعة البيضاء، في المواجهات المباشرة، منذ المواجهة الأولى بينهما خلال موسم 1977-1978 في الدوري الممتاز.

حيث تواجها الفريقان في 88 مباراة، في جميع البطولات، والتى شهدت تفوق الزمالك فى 52 مرة، بينما حققت المحلة الأنتصار في 12 مباراة، وتعادلا في 24 لقاء.

بينما ألتقيا الفريقان فى مسابقة الدورى المصرى فقط فـى 68 مرة، حقق خلالها الزمالك الفوز في 44 مباراة، مقابل 8 انتصارات للفريق المحلاوي، بينما انتهت 16 مواجهة بالتعادل.

وشهدت جميع مباريات الفريقين 165 هدفا، منها 4 أهداف اعتبارية.

وسجل لاعبو الأبيض 122 هدفا، منها هدفان اعتباريان، بينما نجح المحلة في هز شباك الزمالك 43 مرة، مع نفس العدد من الأهداف الاعتبارية.

ويدخل الزمالك اللقاء باحثًا عن الثلاث نقاط، وذلك من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بعد الهزيمة فى الجولة الأخيرة أمام المصرى البورسعيدى، بهدف دون رد.

ويسعى الفريق الأبيض إلى حصد الثلاث نقاط، من أجل اعتلاء قمة ترتيب الدورى المصرى، بعد تعادل الأهلى أمس أمام البنك الأهلى بدون اهداف.

ويحتل الفريق الأول بنادى الزمالك المركز السابع برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين فقط عن الأهلى المتصدر برصيد 8 نقاط.

وعلى الجانب الأخر يسعى أحمد عيد عبدالملك، المدير الفنى لغزل المحلة، لتحقيق الفوز الثانى على التوالى فى مسابقة الدورى الممتاز، بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد فى الجولة الماضية.

ويدخل غزل المحلة اللقاء فى المركز الـ 11، برصيد 4 نقاط، حصدها من تعادل وهزيمة وانتصار وحيد.