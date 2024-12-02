محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير وتجميل الجزر الوسطى

تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أول نموذج تجريبى لتشجير وتجميل الجزر الوسطى بشكل جمالى جديد تمهيدًا لتعميمه على مستوى القاهرة.

والنموذج الذى يتم تشجيره بالجزيرة الوسطى بشارع الدكتور إبراهيم أبو النجا بجوار انبى بحى شرق مدينة نصر يقع على مساحة تقارب ٥ آلاف م٢ ، وسيتم زراعتها ب ٤٥٠٠٠ شتلة ، و٤٠٠ شجرة .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الأعمال تأتى فى إطار الإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى ، وتطبيق كافة الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل استعادة المظهر الحضارى لشوارع وميادين العاصمة

ورافق محافظ القاهرة فى جولته العميد وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، واللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.