محافظ كفر الشيخ يسلم 58 شهادة للمستفيدين من دورة "التميز المؤسسي"

سلّم، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، 58 شهادة للمستفيدين من دورة "التميز المؤسسي وسلوكيات العمل"، للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور مؤمن العشماوي، مستشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور وليد مختار، رئيس مجلس إدارة ماستر بيزنس ترينوفيشن، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي تنظمه المحافظة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة، حيث عُقد البرنامج في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الماضي، بهدف تطوير كفاءات العاملين بالمديريات الخدمية، مع التركيز على تعزيز مهارات التميز التشغيلي وترسيخ السلوكيات الإيجابية في بيئة العمل.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن البرنامج التدريبي "التميز المؤسسي وسلوكيات العمل"، يهدف إلى دعم قدرات العاملين وتحسين جودة الخدمات الحكومية، ويعزز من قدرة مؤسسات الدولة على تقديم خدمات متطورة للمواطنين، ويسهم في تحقيق التحول المؤسسي، لرفع كفاءة الأداء الحكومي بقطاعات المحافظة، موضحًا أن تطوير المهارات المؤسسية للعاملين يأتي في إطار دعم خطط التنمية المستدامة التي تنتهجها الدولة.

أشاد محافظ كفرالشيخ، بالدور الرائد الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تستجيب لاحتياجات العمل الحكومي، مقدمًا خالص الشكر للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على جهوده المبذولة في دعم محافظة كفرالشيخ، في مجالات التدريب والتحول الرقمي، والمحاور التكنولوجية المتطورة، لتحسين البنية المعلوماتية وبناء الوعي الرقمي لدى المواطنين.

يُذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن محاور متعددة تشمل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز السلوكيات المهنية، والاستعداد لمواجهة تحديات العمل المؤسسي في ظل التحول الرقمي.

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