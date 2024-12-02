بعد الاعتذار لـ"الشناوي".. إمام عاشور يعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين، عودة إمام عاشور لاعب وسط الفريق للمشاركة في المران الجماعي للمرة الأولى منذ الأزمة الأخيرة بينه وبين قائد وحارس الفريق محمد الشناوي.

وكان الأهلي وقع عقوبة علي إمام عاشور بتغريمه مليون جنيه واستبعاده من التدريبات الجماعية على خلفية الأزمة مع محمد الشناوي.

وشارك إمام عاشور في التدريبات صباح اليوم استعدادا لمواجهة اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في دوري أبطال أفريقيا.

وتواجد أمام عاشور في المران الجماعي بناء على موافقة من الجهاز الفني، بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعدما تقدم اللاعب باعتذار إلى الفريق والجماهير ومحمد الشناوي قائد الفريق.



موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

