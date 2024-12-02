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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية العراقي: الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولة مستقلة

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
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أكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، أن الشعب الفلسطيني له الحق في إقامة دولة مستقلة، وندعم الجهود الدبلوماسية لحصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة.

وأضاف "فؤاد" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه دون أي مراعاة للقانون الدولي، ويستخدم التجويع سلاحا في غزة مما فاقم المجاعة بالقطاع.

وأوضح، أنه لابد من توفير المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني في غزة، موضحًا أنه يجب على الدول الأطراف في ميثاق روما الالتزام بمذكرة اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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