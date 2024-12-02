محافظ سوهاج يعلن تشغيل الوحدة الصحية بقرية الرويهب

وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في استجابة سريعة لمطالب أهالي قرية الرويهب بمركز المنشاة، مديرية الصحة والسكان بالمحافظة بسرعة تشغيل الوحدة الصحية بالقرية، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأهالي وتلبية احتياجاتهم.

وقد أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، تم تشغيل الوحدة الصحية الجديدة التي تم إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن الوحدة مجهزة بأحدث المعدات الطبية والكفاءات البشرية لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين بالقرية والمناطق المجاورة.

وأكد محافظ سوهاج، أن تشغيل الوحدة الصحية بالرويهب يعكس حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في القرى والنجوع، ضمن خطة شاملة تستهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز جودة الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وقد أعرب أهالي قرية الرويهب عن سعادتهم بتشغيل الوحدة الصحية، مثمنين استجابة محافظ سوهاج لمطلبهم، مؤكدين أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في تيسير حصولهم على الخدمات الصحية دون الحاجة إلى الانتقال إلى مراكز صحية بعيدة.

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