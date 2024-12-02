"القومي للترجمة" يشارك في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

يشارك المركز القومي للترجمة اليوم الموافق ٢ ديسمبر ببهو الهناجر بمعرض لأهم الإصدارات التي تناقش قضايا المرأة، وهذا ضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأيضًا يشارك المركز بإقامة حفلتي توقيع بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة عن كتاب الدر المنثور في طبقات ربات البيوت بحضور مترجمته الأستاذة سحر توفيق في تمام الساعة الثالثة عصرًا. وكتاب مرارة الظلم بحضور مترجمه الدكتور هشام زغلول في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا.

جدير بالذكر أن المركز يخصص خصم ٢٥% على جميع الإصدارات التي تخص قضايا المرأة المشاركة بالمعرض المُقام ببهو الهناجر.