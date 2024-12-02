نادر رشاد لـ البوابة نيوز: طالبنا إقامة معسكر مفتوح للمنتخب النسائي للصالات

طالب منتخب النسائية لكرة الصالات إقامة معسكر مفتوح نهاية الشهر الجاري بقيادة مدربه نادر رشاد، استعداداً لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لنهائيات كأس العالم التي ستقام في الفلبين ٢٠٢٥.

وقال الكابتن نادر رشاد مدرب منتخب مصر للصالات، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أننا نستغل دائما فترة التوقف الدولي للدوري وذلك للاستعداد للبطولات، مشيرا الي أن اللاعبات يقمن بمجهود متميز خلال المعسكر.

وكان قد أنهى منتخب النسائية لكرة الصالات أول أمس، معسكره التدريبي المفتوح الذي أقيم في الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ نوفمبر بالصالة المغطاة بستاد القاهرة.

وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من سهيلة حسين،تقى صبرى وأسماء البسيونى واللاعبات إسراء فرج،منى السيد، ملك عمرو،ندي مؤمن ،

شيماء علي،نورهان عمر،شروق ابراهيم،نورهان عاشور،ايمان حسن،منار حميد،منه منصور،امينه وليد ،يارا صبري وندي الغريب.

ويعمل الجهاز الفني على انتقاء أفضل العناصر من المواهب النسائية لتكوين القوام الأساسي للمنتخب الوطني قبل بداية المشوار الأفريقي لتحقيق الصعود والتأهل إلى كاس العالم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام والدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة النسائية وراء تشكيل المنتخب بعد إقرار إقامة بطولة كأس العالم لأول مرة لوضع كرة الصالات النسائية على طريق الانطلاق في المنافسات الدولية.