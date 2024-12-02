عبير صبري: حلمي تجسيد شخصية داليدا

تحدثت الفنانة عبير صبري عن أكثر الشخصيات التي تتمنى أن تقدمها، خلال الفترة القادمة، في برنامج "كلاكيت" المذاع عبر راديو "نجوم إف إم".

عبير صبري: أتمنى تقديم شخصية داليدا

وقالت عبير صبري: "نفسي أجسد شخصية داليدا في مسلسل أو فيلم، ودا حلم عندي من زمان وبزعل لما الاقي حد تاني بيقول انه عايز يقدم شخصيتها، لأنها بالنسبالي شخصية درامية عميقة وإنسانية وتجسيد لمشاعر الحب والضعف عند المرأة، وكان عندها مشاكل كتير في حياتها معرفتش تتصالح معها، واحنا شبه بعض في أننا عاطفيين".

أخر أعمال عبير صبري مسلسل “حدوتة منسية”

شاركت الفنانة عبير صبري في مسلسل “حدوتة منسية” مع نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم، سوسن بدر، أحمد فهيم، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، محمود حجازي، نانسي صلاح، محمود حافظ، ريم سامي، أحمد صيام، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

تدور احداث المسلسل حول قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله بتصرفها، كما يناقش المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدّمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.