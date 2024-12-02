ads
الإثنين 02 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أشرف داري يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية للمرة الأولى

أشرف داري لاعب الأهلي
أشرف داري لاعب الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض أشرف داري المران الجماعي للأهلي بالكامل، لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في الكاحل عقب مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

وخضع أشرف داري لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الماضية بعد عرضه علي طبيب عظام شهير، والذي أوصى بعلاجه بشكل خاص، للتعافي من الإصابة بجزع في كاحل القدم، ورفض حقنه بالكورتيزون كما كان يفعل في وقت سابق.
ومن المنتظر أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف اللاعب من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مواجهة أورلاندو بايرتس.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.

 

المغربي أشرف داري مواجهة أورلاندو بايرتس دوري أبطال أفريقيا مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس إصابة أشرف داري