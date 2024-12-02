أشرف داري يشارك في تدريبات الأهلي الجماعية للمرة الأولى

شارك المغربي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض أشرف داري المران الجماعي للأهلي بالكامل، لأول مرة منذ تعرضه للإصابة في الكاحل عقب مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال.

وخضع أشرف داري لبرنامج تأهيلي مكثف في الفترة الماضية بعد عرضه علي طبيب عظام شهير، والذي أوصى بعلاجه بشكل خاص، للتعافي من الإصابة بجزع في كاحل القدم، ورفض حقنه بالكورتيزون كما كان يفعل في وقت سابق.

ومن المنتظر أن يحسم مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف اللاعب من السفر مع بعثة الفريق إلى جنوب أفريقيا لخوض مواجهة أورلاندو بايرتس.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.