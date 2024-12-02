الخميس.. "القومى لثقافة الطفل" يقيم حفل تأبين ليعقوب الشارونى

يقيم المركز القومى لثقافة الطفل، حفل تأبين للكاتب الكبير الراحل يعقوب الشارونى، فى ذكرى رحيله الأولى، يوم الخميس المقبل 5 ديسمبر 2024، بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وكان قد رحل الكاتب الكبير يعقوب الشاروني عن عالمنا 23 من فبراير 2023 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ92 عامًا.

يُعد الكاتب الراحل يعقوب الشارونى، أحد رواد أدب الطفل في مصر والعالم العربي، حصلحفل ت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، وبلغ عدد الكتب التي كتبها للأطفال ونشرها أكثر من 400 كتاب، كما خاض رحلة التحول من رجل قانون إلى مسئول عن تشكيل وعي النشء، واختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دروته الـ55، شخصية معرض كتاب الطفل.

وحاز الكاتب الراحل على عدة جوائز في الكتابة للطفل منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية» والتي تسلمها من سيدة مصر الأولى.

وفي عام 2002 فاز نفس الكتاب بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهي جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا، وهي واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًّا على مستوى العالم.

ورشح توفيق الحكيم يعقوب الشارونى عام 1963 ليحصل على منحة التفرغ للكتابة الأدبية وقال: «أزكى هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن يعقوب الشارونى من موهبة تجلت في مسرحية أبطال بلدنا التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الاعلي للفنون والآداب» .