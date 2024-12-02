بالصور.. رئيس مدينة الأقصر يضبط حنطورين لمخالفتهما تعليمات المحافظ

صرح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ حملات مسائية مكبرة، لضبط عربات الحنطور المخالفة وغير المرخصة بعدد من شوارع مدينة الأقصر، مما أسفر عن التحفظ علي عدد (2) عربة حنطور مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، باتخاذ إجراءات رادعة ضد العربات المخالفة للسير أو الوقوف العشوائي أو القيادة دون السن القانوني أو عدم ارتداء الحفاضات للخيل، وذلك من خلال تنفيذ حملات مكبرة بصفة دورية منتظمة، مشيراً إلى تأكيد المحافظ بالمصادرة النهائية للعربة وعدم الترخيص لها عند تكرار المخالفة.

وأضاف مدينة الأقصر، أنه تم متابعة الأماكن المخصصة لأصحاب عربات الطعام المتنقلة، مشدداً بعدم التعدي على الطريق العام وعدم التأثير على الحركة المرورية وانسيابية الشارع، والحفاظ على نظافة المكان بصفة مستمرة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ الأقصر يوجه بتكثيف الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، قد وجه بضرورة الإهتمام بتكثيف كافة الجهود للقضاء على المواقف العشوائية لعربات الحنطور، ومنع السير العشوائي لها والذي يؤثر على حركة وانسيابية المرور بالشوارع، وإلزام سائقى الحنطور، بوضع "حفاضات" للحناطير، لمنع تراكم مخلفات الخيل العضوية على الطرق وتشوية الطرق الرئيسية أمام الزائرين من السائحين من كافة أنحاء العالم.

حملة الحنطور (1)

حملة الحنطور (4)

حملة الحنطور (2)