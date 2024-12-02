وزير الخارجية السعودي: الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حدًا لا يحتمل

ثمن الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، الجهود المصرية لتعزيز الأمن الإقليمي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين في قطاع غزة بشكل يومي ممنهج، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون للتهجير القسري والتدمير المتعمد جراء الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف "فيصل" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حدًا لا يحتمل ولا يمكن بأي حال السماح لتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، إذ فقد ما يزيد عن 40 ألف فلسطيني حياتهم على يد آلة الحرب الهمجية، وأُصيب أكثر من 100 ألف ويعيش قرابة 350 ألف في ظروف كارثية غير إنسانية.

وتابع، أن تداعيات التصعيد القائم وتوسع دائرة الصراع الإقليمي ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتوائها.