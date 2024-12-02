القبض على رجل أعمال أنهى حياة زوجته بالتجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على رجل أعمال لإتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما بمنطقة التجمع الخامس.

وتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من شرطة النجدة بوصول سيدة مصابة بكسور وكدمات ووفاتها بأحد المستشفيات,

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث وُجدت جثة لسيدة (31 عامًا)، على جسدها آثار ضرب واعتداء، و تبيّن أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها رجل الأعمال ونشبت بينهما خلافات في الآونة الأخيرة وتعدى عليها بالضرب ما تسبّب في إصابتها بكسور، نُقلت على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة لكنها توفيت، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.