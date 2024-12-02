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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية الأردني: حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مفتاح استقرار وسلام المنطقة

ايمن الصفدي وزير
ايمن الصفدي وزير خارجية الأردن
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قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إنه يجب وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي مفتاح استقرار وسلام المنطقة.

وأضاف "الصفدي" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن يجب العمل على تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الأزمة الراهنة، موضحًا أن الشعب الفلسطيني له الحق في إنشاء دولة مستقلة والعيش بسلام.

وتابع، أنه يجب تمكين مؤسسات الأمم المتحدة لا سيما وكالة أونروا، مؤكدًا أنه من دون وكالة أونروا ستتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وأردف، وزير الخارجية الأردني، أنه يجب الضغط على الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة.

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