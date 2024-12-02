المجلس القومي للطفولة والأمومة: الدولة المصرية ترعى حقوق أبنائها جميعا دون تمييز

وجهت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشكر والتقدير إلى الدكتورة إيمان كريم لدعوتها الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر الهام والذي يعكس جهود الدولة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمين قضاياهم على أجندة الدولة المصرية وفي الاستراتيجيات الوطنية.

وأكدت السنباطي، خلال كلمتها بمؤتمر "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، على أن الدولة المصرية ترعى حقوق أبنائها جميعا دون تمييز، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يولي أهمية خاصة بدعم الأطفال ذوي الهمم وأسرهم من خلال عدة محاور تتضمن تحسين جودة حياتهم وإدماجهم في المجتمع، لافتة إلى أن إدماج قضايا الأطفال ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضافت "السنباطي" إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يحرص على مبدأ عدم التمييز وفي هذا الإطار أطلق المجلس بالتعاون مع يونيسف حملة "اختلافنا مش بيفرقنا" والتي تهدف إلى دعم حقوق الأطفال وإدماجهم في المجتمع، والقضاء على التمييز والتنمر ونشر ثقافة الاختلاف وتقبل الآخر، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلا عن تعزيز مبادئ التكاتف، مؤكدة أن محور التوعية بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة يساهم في تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين، كما أن المجلس يتيح لهم فرص المشاركة في كافة الفعاليات التي ينظمها.

والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم مؤتمره السنوي برعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة،السفيرة نبيله مكرم ، رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الفنانة هبة مجدي.

واستعراض المجلس استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.