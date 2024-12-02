الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التدريبات اليوم الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة؛ دون راحة، بعد مواجهة فريق البنك الأهلي امس بالدوري الممتاز .

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي أمس الأحد على ملعب السلام في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز ليفشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين لشرح بعض النقاط الفنية عن مواجهة أمس ومعالجة الأخطاء.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء البنك الأهلي أمس مرانا استشفائيا وجانبا من التدريبات في الجيم على هامش المران الجماعي .

وأدى باقي اللاعبين مرانا بدنيا متنوعا تحت إشراف أندرياس اندويا مخطط الأحمال، لمدة نصف ساعة مع بداية فقرات المران الجماعي للفريق.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس مرانا فنيت متنوعا للثلاثي محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي مخلوف على هامش المران الجماعي.

واختتم كولر فقرات المران بَاداء اللاعبين لتدريبات فنية وتقسيمة مصغرة بين ثلاث فرق .

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة فريق اورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في جنوب إفريقيا بالجولة الثانية من المجموعة الثالثة لدوري الأبطال.

واستهل الأهلي تحت قيادة مدربه مارسيل كولر، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز 4-2 على ستاد أبيدجان الإيفواري فيما حقق أورلاندو بيراتس الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1.