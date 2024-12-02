تحرير 10 محاضر والتحفظ على مواد غذائية منتهية الصلاحية ببني سويف

أعلنت وكيل وزارة الصحة الدكتورة سماح جاد أن الطب الوقائي بالمديرية قام بتنفيذ، حملة رقابة ميدانية على المنشآت الغذائية بمدينة بني سويف ومتابعة الأغذية المعروضة والمطروحه للبيع والتأكد من متابعة استيفاء اشتراطات النظافة.

وجاء ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمدهانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في جميع مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لمخالفات متعلقة بعدم توافر الاشتراطات الصحية وحمل شهادات صحية سارية، والتحفظ على كمية من الأغذية التالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة في هذا الشأن.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من : د.أمنية حسن مدير الطب الوقائي، د. ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية. وعدد من مراقبي ومفتشي الصحة بإشراف وحضور الدكتور شيماء سلامة مدير الوقائي بالإدارة.