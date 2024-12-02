"جبران": قانون العمل الجديد تضمن مزايا إضافية لذوي الهمم

أكد محمد جبران وزير العمل أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن مزايا إضافية لذوي الهمم، موضحا أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي ذوي الهمم اهتماما خاصة، مضيفاَ أن منذ 2014 وفرنا 57 الف فرصة عمل لذوي الهمم ونسعي لزيادة تلك النسبة وهو ما يتطلب منا جميعا مزيدا من الجهد، لافتا الى أهمية المشاركة مع المؤسسات الكبيرة من المجتمع المدني والبنوك والجامعة الأمريكية، لافتا الي ان الجامعة توفر لهم تدريب الى جانب توفير فرص العمل .

وأشار وزير العمل، خلال كلمته المؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، إلى ان القانون القديم يحتوي على باب كامل يضمن حقوق ذوي الهمم في العمل ومنحهم ٥ ٪ في المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن القانون الجديد يحفظ حقوقهم، واستحدث مزايا لذوي الهمم منها زيادة الإجازة السنوية 45 يوم، وحظر التمييز ضدهم، بالإضافة الى عدم اعتبار ما يقدم لهم من مزايا تمييزا، كما شمل دمج تدريب الاطفال من ذوي الإعاقة، فضلا عن التركيز على دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع التضامن الاجتماعي من خلال مراكز تدريب متنقله ومراكز ثابتة ، لافتا الى تدريب مهني وان مبادرة ابدأ ستكون موجودة فى مشروع التدريب لنصل لمليون متدرب في العام الواحد.

والجدير بالذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اطلق صباح اليوم، مؤتمره السنوي برعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة،السفيرة نبيله مكرم ، رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الفنانة هبة مجدي.

واستعراض المجلس استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.