وزير الخارجية الأردني: لا بد من فتح المعابر وإدخال المساعدات لغزة

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن الوضع في غزة أكثر سوءا جراء المجاعة وأعمال القتل المتواصلة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يستخدم المجاعة أداة للحرب ويجب التحرك الفوري لوقفها.

وأضاف "الصفدي" في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن إسرائيل تغذي الأزمة الإنسانية بغزة ويجب الضغط لإدخال المساعدات، موضحًا: " دشنا أكبر عملية جوية لإدخال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة".

وتابع: " وضعنا خطة لتعزيز المساعدات في غزة بإدخال 250 شاحنة يوميا"، مشددًا على ضرورة فتح المعابر وتمكين الأمم المتحدة من إدخال المساعدات لغزة.