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الإثنين 02 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتفقد المحلات والصيدليات لضبط الأسعار وضمان سلامة السلع

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد المحلات والصيدليات لضبط الأسعار
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فاجأ اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، عدد من محلات الجزارة وسويقة الخضروات والفاكهة والسوبر ماركت والصيدليات بزيارة ميدانية للإطمئنان على سلامة السلع الأساسية والغذائية، وبيعها بالأسعار المناسبة لجمهور المواطنين دون أى مغالاة .

ضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر

وكلف الدكتور إسماعيل كمال بضرورة تشديد الرقابة التموينية بشكل مستمر للتأكد من سلامة المعروضات من المنتجات والسلع الإستهلاكية، وإلتزام أصحاب المحلات والهايبر ماركت والمجمعات بالأسعار، والإعلان عنها بشكل واضح للتخفيف عن كاهل المواطنين .

وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نعمل جاهدين لتلبية المطالب الجماهيرية ، وتوفير الإحتياجات الأساسية له على الوجه الأكمل .

كما حرص محافظ أسوان على الإستماع لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين الذين ألتقى بهم أثناء جولته التفقدية ، مكلفاً المسئولين بسرعة التدخل لتلبية هذه المطالب وفقاً للإمكانيات المتاحة .

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