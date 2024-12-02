"عاشور": "تمكين" للتعليم العالي هدفها دمج ذوي الإعاقة وإشراكهم مع زملاؤهم بمختلف الأنشطة

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة توفر عدد كبير من الكليات والمعاهد التعليمية والبرامج المتخصصة في رعاية ذوي الإعاقة، ذلك لتخريج متخصصين قادرين على التعامل مع هذه الشريحة وتقديم التدريبات اللازمة لهم، وتعليمهم سبل الاستفادة من التكنولوجية لتجاوز حدود الإعاقة، مشيرا الي أن مبادرة " تمكين" للتعليم العالي هدفها دمج ذوي الإعاقة واشراكهم مع زملاؤهم في مختلف الأنشطة، في الجامعة، هي مبادرة رئاسية بدعم واشراف الرئيس السيسي ، هدفها التوعية بحقوق وواجبات ذوي الإعاقة داخل الجامعات.

وأضاف عاشور خلال كلمته بمؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، أن هناك سبل الإتاحة داخل الحرم الجامعي، وتطوير البرامج التعليمية بصفة مستمرة من خلال اتاحة مواد تعليمية بطرق مناسبة تساعدهم على الحصول المادة التعليمية بسهولة ويسر.

ويذكر أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اطلق صباح اليوم، مؤتمره السنوي برعاية دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ، الدكتور اشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة،السفيرة نبيله مكرم ، رئيس الامانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الفنانة هبة مجدي.

واستعراض المجلس استراتيجيات الوزارات فيما يخص سياسات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشهد المؤتمر عرض قصص نجاح عدد من الشخصيات الملهمة من ذوي الإعاقة وأسرهم ممن كان لهم دور مع أبنائهم، بالإضافة إلى عروض فنية، وأفلام توثيقية توضح مبادرات المجلس والزيارات الميدانية ومشاركاته في المحافل الدولية وإجراءات الحماية والتضامن التي يقوم بها المجلس بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.